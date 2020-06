Viabilità Roma Regione Lazio del 17-06-2020 ore 09:45

VIABILITÀ DEL 17 GIUGNO 2020 ORE 09:35 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI

TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.

RALLENTAMENTI E CODE SULLA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI.

SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA FINOCCHIO E IL RACCORDO SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI.

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, PROSEGUIRANNO FINO A VENERDI’ 19 GIUGNO I LAVORI DI MANUTENZIONE LUNGO I BINARI DELLA LINEA TRAM 2; RESTA INTERROTTO QUINDI IL TRATTO COMPRESO TRA PIAZZALE MANCINI E PIAZZALE DELLE BELLE ARTI; IL COLLEGAMENTO E’ COMUNQUE GARANTITO DA BUS NAVETTA.

INFINE IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO CHE PERMANE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

PER IL MOMENTO È TUTTO A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ

Servizio fornito da Astral