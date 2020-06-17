Viabilità Roma Regione Lazio del 17-06-2020 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 17 GIUGNO 2020 ORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI DIREZIONE CENTRO.
RALLENTAMENTI E CODE SULLA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI.
SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA FINOCCHIO E IL RACCORDO SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI.
TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, PROSEGUIRANNO FINO A VENERDI’ 19 GIUGNO I LAVORI DI MANUTENZIONE LUNGO I BINARI DELLA LINEA TRAM 2; RESTA INTERROTTO QUINDI IL TRATTO COMPRESO TRA PIAZZALE MANCINI E PIAZZALE DELLE BELLE ARTI; IL COLLEGAMENTO E’ COMUNQUE GARANTITO DA BUS NAVETTA.
CONCLUDIAMO CON I CANTIERI,
SONO TERMINATI I LAVORI A CURA DI ASTRAL SPA SULLA SP28 TRVI FILETTINO, LA STRADA E’ STATA DUNQUE RIAPERTA AL TRAFFICO TRA IL KM 4+700 E 7+650.
PER IL MOMENTO È TUTTO A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral