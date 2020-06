Viabilità Roma Regione Lazio del 17-06-2020 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 17 GIUGNO 2020 ORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI

INIZIAMO CON IL RACCORDO, GROSSI DISAGI INFATTI PER CHI STA PERCORRENDO LA CARREGGIATA ESTERNA, IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO TRA PONTINA E APPIA A CAUSA DI UN INCIDENTE; SI CIRCOLA SOLO SULLA CORSIA DI MARCIA LENTA.

ALTRO INCIDENTE SULL’A1 ROMA NAPOLI, IL TRAFFICO E’ BLOCCATO TRA VALMONTONE E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD VERSO ROMA; L’INCIDENTE VEDE COINVOLTI UN MEZZO PESANTE E UNA VETTURA. ANCHE QUI SI CIRCOLA SU UNA SOLA CORSIA, CONSIGLIAMO DI USCIRE A VALMONTONE, E PERCORRERE LA CASILINA.

SULLA SALARIA SONO INVECE I LAVORI IN CORSO A CURA DI ANAS A PROVOCARE CODE TRA FONTE DI PAPA E MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI.

RICORDIAMO INFINE CHE SONO TERMINATI I LAVORI A CURA DI ASTRAL SPA SULLA SP28 TREVI FILETTINO, LA STRADA E’ STATA DUNQUE RIAPERTA AL TRAFFICO TRA IL KM 4+700 E 7+650.

PER IL MOMENTO È TUTTO A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ

Servizio fornito da Astral