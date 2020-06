Viabilità Roma Regione Lazio del 17-06-2020 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 17 GIUGNO 2020 ORE 15:20 FEDERICO MONTI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE FEDERICO MONTI.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SCORREVOLE.

SEGNALIAMO INVECE DISAGI SULLA SULL’A1 ROMA-NAPOLI, PER UN INCIDENTE VERIFICATOSI ALL’ALTEZZA DELLA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN DIREZIONE ROMA, CHE HA VISTO COINVOLTI UN MEZZO PESANTE E UNA VETTURA. CODE A PARTIRE DA VALMONTONE FINO ALLA BRETELLA. SI CIRCOLARE SU UNA SOLA CORSIA.

SULLA PONTINA A SEGUITO DI UN INCIDENTE ORA RISOLTO TRAFFICO CONGESTIONATO CON CODE TRA VIA DEI RUTULI E POMEZIA SUD IN DIREZIONE ROMA.

RALLENATMENTI POI SULLA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E TORRE GAIA NEI DUE SENSI DI MARCIA.

RICORDIAMO INFINE CHE SONO TERMINATI I LAVORI A CURA DI ASTRAL SPA SULLA SP28 TREVI FILETTINO, LA STRADA È STATA DUNQUE RIAPERTA AL TRAFFICO TRA IL KM 4+700 E 7+650.

DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ.

Servizio fornito da Astral