Viabilità Roma Regione Lazio del 17-06-2020 ore 17:15
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 17 GIUGNO 2020 ORE 17:05 FEDERICO MONTI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA APPIA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD.
TRAFFICO ANCORA BLOCCATO SULL’AUTOSTRADA A1 ROMA-NAPOLI, A SEGUITO DI UN INCIDENTE CHE PROVOCA CODE PER CINQUE CHILOMETRI NEL TRATTO COMPRESO TRA VALMONTONE E L’ALLACCIO CON LA BRETELLA. SI CIRCOLARE SU UNA SOLA CORSIA.
SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA VIA DI TRIGORIA E POMEZIA NORD IN DIREZIONE LATINA.
PER CHI VIAGGIA SULLA SALARIA RALLENTAMENTI TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
SULLA TIBURTINA SI RALLENTA INVECE IN TRATTI SALTUARI TRA TIVOLI E VIA DI TOR CERVARA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
RALLENTAMENTI POI SULLA CASILINA TRA GRANITI E VIALE ALESSANDRINO SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA.
RICORDIAMO INFINE CHE SONO TERMINATI I LAVORI A CURA DI ASTRAL SPA SULLA SP28 TREVI FILETTINO, LA STRADA È STATA DUNQUE RIAPERTA AL TRAFFICO TRA IL KM 4+700 E 7+650.
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ.
Servizio fornito da Astral