Viabilità Roma Regione Lazio del 17-06-2020 ore 17:45

di - 17 Giugno 2020 - 17:45

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    VIABILITÀ DEL 17 GIUGNO 2020 ORE 17:35 FEDERICO MONTI
    BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
    SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, SI PROCEDE A RILENTO TRA PONTINA E TUSCOLANA.
    TRAFFICO ANCORA BLOCCATO SULL’AUTOSTRADA A1 ROMA-NAPOLI, A SEGUITO DI UN INCIDENTE CHE PROVOCA CODE PER CINQUE CHILOMETRI NEL TRATTO COMPRESO TRA VALMONTONE E L’ALLACCIO CON LA BRETELLA. SI CIRCOLARE SU UNA SOLA CORSIA.
    SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO.
    SULL’AURELIA SI RALLENTA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE SANTA SEVERA;
    PER CHI VIAGGIA SULLA FLAMINIA DISAGI TRA VIA DEI DUE PONTI E LABARO IN USCITA;
    …INVECE SULLA SALARIA SI RALLENTA TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
    SULLA TIBURTINA RALLENTAMENTI IN TRATTI SALTUARI TRA TIVOLI E VIA DI TOR CERVARA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
    RALLENTAMENTI POI SULLA CASILINA TRA GRANITI E VIALE ALESSANDRINO SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA.
    INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA NELLE DUE DIREZIONI.
    RICORDIAMO INFINE CHE SONO TERMINATI I LAVORI A CURA DI ASTRAL SPA SULLA SP28 TREVI FILETTINO, LA STRADA È STATA DUNQUE RIAPERTA AL TRAFFICO TRA IL KM 4+700 E 7+650.
    DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ.
    Servizio fornito da Astral

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