Viabilità Roma Regione Lazio del 17-06-2020 ore 17:45
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VIABILITÀ DEL 17 GIUGNO 2020 ORE 17:35 FEDERICO MONTI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, SI PROCEDE A RILENTO TRA PONTINA E TUSCOLANA.
TRAFFICO ANCORA BLOCCATO SULL’AUTOSTRADA A1 ROMA-NAPOLI, A SEGUITO DI UN INCIDENTE CHE PROVOCA CODE PER CINQUE CHILOMETRI NEL TRATTO COMPRESO TRA VALMONTONE E L’ALLACCIO CON LA BRETELLA. SI CIRCOLARE SU UNA SOLA CORSIA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO.
SULL’AURELIA SI RALLENTA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE SANTA SEVERA;
PER CHI VIAGGIA SULLA FLAMINIA DISAGI TRA VIA DEI DUE PONTI E LABARO IN USCITA;
…INVECE SULLA SALARIA SI RALLENTA TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
SULLA TIBURTINA RALLENTAMENTI IN TRATTI SALTUARI TRA TIVOLI E VIA DI TOR CERVARA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
RALLENTAMENTI POI SULLA CASILINA TRA GRANITI E VIALE ALESSANDRINO SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA.
INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA NELLE DUE DIREZIONI.
RICORDIAMO INFINE CHE SONO TERMINATI I LAVORI A CURA DI ASTRAL SPA SULLA SP28 TREVI FILETTINO, LA STRADA È STATA DUNQUE RIAPERTA AL TRAFFICO TRA IL KM 4+700 E 7+650.
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ.
Servizio fornito da Astral