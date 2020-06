Viabilità Roma Regione Lazio del 17-06-2020 ore 19:15

VIABILITÀ DEL 17 GIUGNO 2020 ORE 19:05 FEDERICO MONTI

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE. PERMANGONO TUTTAVIA RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA A24 E LA CASILINA, E AVANTI, TRA LA TUSCOLANA E L’APPIA.

TRAFFICO ANCORA BLOCCATO SULL’AUTOSTRADA A1 ROMA-NAPOLI, A SEGUITO DI UN INCIDENTE CHE PROVOCA CODE PER CINQUE CHILOMETRI NEL TRATTO COMPRESO TRA VALMONTONE E L’ALLACCIO CON LA BRETELLA. SI CIRCOLARE SU UNA SOLA CORSIA.

PER CHI VIAGGIA SULLA CASSIA DISAGI TRA OLGIATA E LA STORTA E, PROSEGUENDO, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI;

SULLA SALARIA SI RALLENTA TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

SULLA TIBURTINA RALLENTAMENTI IN TRATTI SALTUARI TRA TIVOLI E VIA DI TOR CERVARA NEI DUE SENSI DI MARCIA.

SI STA IN CODA POI SULLA CASILINA TRA GRANITI E VIALE ALESSANDRINO SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA.

SULLA LITORANEA SI RALLENTA TRA CAMPO ASCOLANO E ANZIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE E INFERNETTO NEI DUE SENSI DI MARCIA.

INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA NELLE DUE DIREZIONI.

RICORDIAMO INFINE CHE SONO TERMINATI I LAVORI A CURA DI ASTRAL SPA SULLA SP28 TREVI FILETTINO, LA STRADA È STATA DUNQUE RIAPERTA AL TRAFFICO TRA IL KM 4+700 E 7+650.

