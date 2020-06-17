Viabilità Roma Regione Lazio del 17-06-2020 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 17 GIUGNO 2020 ORE 19:35 FEDERICO MONTI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SCORREVOLE.
TRAFFICO IN GRADUALE RIPRESA ANCHE SULL’AUTOSTRADA A1 ROMA-NAPOLI, DOVE PERO’ SI PROCEDE A RILENTO TRA VALMONTONE E L’ALLACCIO CON LA BRETELLA.
PER CHI VIAGGIA SULLA CASSIA DISAGI TRA OLGIATA E LA STORTA E, PROSEGUENDO, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI;
SI STA IN CODA POI SULLA CASILINA TRA GRANITI E VIALE ALESSANDRINO SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA.
SULLA LITORANEA SI RALLENTA TRA CAMPO ASCOLANO E ANZIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE E INFERNETTO NEI DUE SENSI DI MARCIA.
INFINE, RALLENTAMENTI SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA NELLE DUE DIREZIONI.
RICORDIAMO INFINE CHE SONO TERMINATI I LAVORI A CURA DI ASTRAL SPA SULLA SP28 TREVI FILETTINO, LA STRADA È STATA DUNQUE RIAPERTA AL TRAFFICO TRA IL KM 4+700 E 7+650.
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ.
Servizio fornito da Astral