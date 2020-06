Viabilità Roma Regione Lazio del 17-06-2020 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 17 GIUGNO 2020 ORE 20:20 FEDERICO MONTI

BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

SULL’AUTOSTRADA A1 ROMA-NAPOLI TRAFFICO RIPRISTINATO.

MENTRE SEGNALIAMO LEGGERI RALLENTAMENTI PER CHI VIAGGIA SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, PROSEGUENDO, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI;

QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE SULLA CASILINA TRA GRANITI E TORRE GAIA NEI DUE SENSI DI MARCIA.

RICORDIAMO INFINE CHE SONO TERMINATI I LAVORI A CURA DI ASTRAL SPA SULLA SP28 TREVI FILETTINO, LA STRADA È STATA DUNQUE RIAPERTA AL TRAFFICO TRA IL KM 4+700 E 7+650.

ERA L’ULTIMA NOTIZIA, DA FEDERICO MONTI PER OGGI È TUTTO, L’ASTRAL INFOMOBILITÀ AUGURA BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA.

Servizio fornito da Astral