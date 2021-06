Viabilità Roma Regione Lazio del 17-06-2021 ore 08:15

VIABILITÀ DEL 17 GIUGNO 2021 ORE 7.20 – ARIANNA CAROCCI

INIZIAMO DALLA A1 ROMA NAPOLI, SEGNALATO UN INCIDENTE AL KM 617+000 TRA ANAGNI E FERENTINO IN DIREZIONE DI NAPOLI.

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E APPIA; IN ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA PRENESTINA E A24 ROMA TERAMO.

A PROPOSITO DELLA A24, SUL TRATTO URBANO RALLENTAMENTI E CODE TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.

SEMPRE IN ENTRATA A ROMA CI SONO CODE SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI.

A ROMA TUTTO PRONTO PER LA “MILLE MIGLIA”, LA STORICA GARA D’AUTO D’EPOCA GIUNTA ALLA SUA 39^ EDIZIONE. IL PASSAGGIO NELLA CAPITALE È PREVISTO PER IL TARDO POMERIGGIO DI OGGI, MA GIÀ DA QUALCHE GIORNO SONO SCATTATE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ NELL’AREA INTERESSATA. IN PARTICOLARE FINO A SABATO 19 GIUGNO RESTERÀ CHIUSA AL TRAFFICO VIA VENETO.

DI CONSEGUENZA SONO PREVISTE DEVIAZIONI PER IL TRASPORTO PUBBLICO DI ZONA, COMPRESE LE LINEE S03, S06 ED S13 DI ASTRAL SPA.

