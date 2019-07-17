Viabilità Roma Regione Lazio del 17-07-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ 17 LUGLIO 2019 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI
IN APERTURA L’A1 ROMA – NAPOLI: A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL KM 567 E NEL QUALE SONO COINVOLTI 2 CAMION, LA STRADA E’ CHIUSA TRA IL BIVIO PER L’A24 E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD VERSO NAPOLI.
PASSIAMO AL RACCORDO IN INTERNA TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E APPIA.
TRAFFCATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, CODE A TRATTI DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.
INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.
SULLA PONTINA RALLENTAMENTI E CODE TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.
PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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