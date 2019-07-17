Viabilità Roma Regione Lazio del 17-07-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ 17 LUGLIO 2019 ORE 08:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI
IN APERTURA L’A1 ROMA – NAPOLI: A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL KM 567 E NEL QUALE SONO COINVOLTI 2 CAMION, LA STRADA E’ CHIUSA TRA IL BIVIO PER L’A24 E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD VERSO NAPOLI. RESTANDO SULL’A1, SEMPRE PER UN INCIDENTE TROVIAMO CODE TRA CASSINO E PONTECORVO VERSO ROMA.
GROSSI DISAGI ANCHE PER COLORO CHER SONO IN VIAGGIO SUL RACCORDO, A CAUSA DI UN INCIDENTE IL TRAFFICO E’ BLOCCATO IN ESTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E CASSIA. RESTANDO IN ESTERNA PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA. PROBLEMI ANCHE IN INTERNA, CODE A TRATTI TRA CENTRALE DEL LATTE E APPIA; INOLTRE SEGNALATO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA CASILINA; RACCOMANDIAMO PRUDENZA.
ALTRO INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, TRAFFICO CONGESTIONATO DAL RACCORDO A VIA FIORENRINI VERSO LA TANGENZIALE EST.
INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.
SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA CASTEL ROMANO E IL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA.
PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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