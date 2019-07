Viabilità Roma Regione Lazio del 17-07-2019 ore 09:45

VIABILITÀ 17 LUGLIO 2019 ORE 09:20 GIUSEPPE CUTRUPI

RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SULL’ A1 ROMA – NAPOLI: A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL KM 567 E NEL QUALE SONO COINVOLTI 2 CAMION, LA STRADA E’ CHIUSA TRA IL BIVIO PER L’A24 E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD VERSO NAPOLI. RESTANDO SULL’A1, SEMPRE PER UN INCIDENTE TROVIAMO CODE TRA CASSINO E PONTECORVO VERSO ROMA.

MOLTO TRAFFICATO IL RACCORDO, IN INTERNA CODE A TRATTI TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E APPIA. IN ESTERNA RIMOSSO L’INCIDENTE TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E CASSIA, PERMANGONO CODE.

A CAUSA DELLE DIFFICOLTÀ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO, SI STA IN CODA SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD A PARTIRE DA SETTEBAGNI.

RIMOSSO L’INCIDENTE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, ANCHE IN QUESTO CASO TUTTAVIA PERMANGONO CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.

INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.

