Viabilità Roma Regione Lazio del 17-07-2019 ore 10:30

IN APERURA L’A1 ROMA – NAPOLI: RIMOSSO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL KM 567; LA STRADA E’ STATA QUINDI RIAPERTA TRA IL BIVIO PER L’A24 E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD VERSO NAPOLI. RESTANDO SULL’A1, RIMOSSO ANCHE L’INCIDENTE TRA CASSINO E PONTECORVO VERSO ROMA, PERMANGONO CODE.

SUL RACCORDO, CODE IN INTERNA TRA PRENESTINA E APPIA. CODE ANCHE IN ESTERNA TRA FLAMINIA E CASSIA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.

SULLA VIA OSTIENSE CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO SEMPRE IN ENTRATA.

INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.

SONO INVECE I LAVORI A PROVOCARE CODE SULLA SP600 ARIANA TRA ARTENA E VALMONTONE NELLE DUE DIREZIONI.

