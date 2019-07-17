Viabilità Roma Regione Lazio del 17-07-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 17 LUGLIO 2019 ORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI
IN APERURA L’A1 ROMA – NAPOLI: RIMOSSO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL KM 567; LA STRADA E’ STATA QUINDI RIAPERTA TRA IL BIVIO PER L’A24 E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD VERSO NAPOLI. RESTANDO SULL’A1, RIMOSSO ANCHE L’INCIDENTE TRA CASSINO E PONTECORVO VERSO ROMA, PERMANGONO CODE.
SUL RACCORDO, CODE IN INTERNA TRA PRENESTINA E APPIA. CODE ANCHE IN ESTERNA TRA FLAMINIA E CASSIA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.
SULLA VIA OSTIENSE CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO SEMPRE IN ENTRATA.
INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.
SONO INVECE I LAVORI A PROVOCARE CODE SULLA SP600 ARIANA TRA ARTENA E VALMONTONE NELLE DUE DIREZIONI.
PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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