Viabilità Roma Regione Lazio del 17-07-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 17 LUGLIO 2019 ORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA IL TRATTO URBANO DELLA A24, A CAUSA DI UN INCIDENTE, IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO DAL RACCORDO A TOGLIATTI, IN COMPLANARE VERSO IL CENTRO.
SUL RACCORDO, SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA.
SULL’AURELIA CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI TORRIMPETRA VERSO CIVITAVECCHIA.
SULLA VIA APPIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI ALBANO, ARICCIA, GENZANO E VELLETRI NELEL DUE DIREZIONI.
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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