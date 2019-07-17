Viabilità Roma Regione Lazio del 17-07-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ 17 LUGLIO 2019 ORE 15:20 ARIANNA CAROCCI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA PARLIAMO DEL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E APPIA, MENTRE IN INTERNA CI SONO CODE TRA CASILINA E TUSCOLANA.
RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI.
SULLA PONTINA CODE ALL’ALTEZZA DI VIA VALLELATA VERSO ROMA.
INFINE, SI RALLENTA SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
DA ARIANNA CAROCCI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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