Viabilità Roma Regione Lazio del 17-07-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 17 LUGLIO 2019 ORE 16:20 ARIANNA CAROCCI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA IL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA TUSCOLANA E APPIA.
CI SPOSTIAMO SULLA CASILINA, CI SONO CODE A TRATTI TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
SI RALLENTA POI SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE LATINA.
SULLA COLOMBO INCOLONNAMENTI TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.
INFINE, SI RALLENTA SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
DA ARIANNA CAROCCI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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