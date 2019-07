Viabilità Roma Regione Lazio del 17-07-2019 ore 16:30

VIABILITÀ 17 LUGLIO 2019 ORE 16:20 ARIANNA CAROCCI

IN APERTURA IL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA TUSCOLANA E APPIA.

CI SPOSTIAMO SULLA CASILINA, CI SONO CODE A TRATTI TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA.

SI RALLENTA POI SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE LATINA.

SULLA COLOMBO INCOLONNAMENTI TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.

INFINE, SI RALLENTA SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

