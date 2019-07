Viabilità Roma Regione Lazio del 17-07-2019 ore 17:45

VIABILITÀ 17 LUGLIO 2019 ORE 17:20 ARIANNA CAROCCI

IN APERTURA PARLIAMO DEL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO CODE TRA ROMA FIUMICINO E VIA DEL MARE, PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA; IN INTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA NOMENTANA E A24 ROMA TERAMO.

A PROPOSITO DELLA A24, SUL TRATTO URBANO SI RALLENTA TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA IN USCITA.

CI SPOSTIAMO SULLA COLOMBO, CI SONO INCOLONNAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.

SULLA PONTINA, PER UN INCIDENTE, TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI APRILIA IN DIREZIONE LATINA. IN DIREZIONE ROMA, CODE, IN QUESTO CASO PER TRAFFICO INTENSO, TRA SPINACETO ED IL RACCORDO.

INFINE, SULLA LITORANEA SI PROCEDE A RILENTO TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

