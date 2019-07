Viabilità Roma Regione Lazio del 17-07-2019 ore 18:45

VIABILITÀ 17 LUGLIO 2019 ORE 18:20 ARIANNA CAROCCI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

IN APERTURA PARLIAMO DELLA A12 ROMA TARQUINIA, CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA FREGENE E TORRIMPIETRA VERSO CIVITAVECCHIA, A CAUSA DI UN INCENDIO AL KM 14, CON LA CONSEGUENTE PRESENZA DI FUMO CHE RIDUCE LA VISIBILITÀ. ALL’INTERNO DEL TRATTO CHIUSO IL TRAFFICO È BLOCCATO. PER CHI È DIRETTO VERSO CIVITAVECCHIA, SI CONSIGLIA DI USCIRE A FREGENE E RIENTARRE IN AUTOSTRADA A TORRIMPIETRA.

PASSIAMO AL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E CASILINA; CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.

CI SPOSTIAMO SULLA COLOMBO, CI SONO INCOLONNAMENTI TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA.

INFINE SULLA PONTINA CODE TRA TOR DE’ CENCI ED IL RACCORDO VERSO LA CAPITALE.

DA ARIANNA CAROCCI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE

