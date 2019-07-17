Viabilità Roma Regione Lazio del 17-07-2019 ore 19:15
Più informazioni su
VIABILITÀ 17 LUGLIO 2019 ORE 19:20 ARIANNA CAROCCI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA LA A12 ROMA TARQUINIA, RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA FREGENE E TORRIMPIETRA VERSO CIVITAVECCHIA, IN PRECEDENZA CHIUSO A CAUSA DI UN INCENDIO. IL TRAFFICO È TORNATO REGOLARE.
PASSIAMO AL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E TUSCOLANA; IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA, PIÙ AVANTI RALLENTAMENTI TRA ROMA FIUMICINO E BOCCEA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. NEL SENSO OPPOSTO, SI PROCEDE A RILENTO TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA.
CI SPOSTIAMO SULLA COLOMBO, TROVIAMO INCOLONNAMENTI TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA.
SULLA PONTINA CODE TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA VERSO LA CAPITALE.
INFINE TRAFFICO RALLENTATO SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
DA ARIANNA CAROCCI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
Servizio fornito da Astral