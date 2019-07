Viabilità Roma Regione Lazio del 17-07-2019 ore 20:30

VIABILITÀ 17 LUGLIO 2019 ORE 20:20 ARIANNA CAROCCI

BUONASERA E BEN TROVATI A QUESTO ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA COLOMBO E APPIA; IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA, PIÙ AVANTI RALLENTAMENTI TRA TUSCOLANA E APPIA.

QUALCHE RALLENTAMENTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA ED IL RACCORDO IN USCITA.

CODE POI SULLA ROMA FIUMICINO TRA LA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DEL RACCORDO.

ANCORA CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA.

INFINE TRAFFICO RALLENTATO SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E COLLE ROMITO NEI DUE SENSI DI MARCIA.

