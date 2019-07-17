Viabilità Roma Regione Lazio del 17-07-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ 17 LUGLIO 2019 ORE 20:20 ARIANNA CAROCCI
BUONASERA E BEN TROVATI A QUESTO ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA COLOMBO E APPIA; IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA, PIÙ AVANTI RALLENTAMENTI TRA TUSCOLANA E APPIA.
QUALCHE RALLENTAMENTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA ED IL RACCORDO IN USCITA.
CODE POI SULLA ROMA FIUMICINO TRA LA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DEL RACCORDO.
ANCORA CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA.
INFINE TRAFFICO RALLENTATO SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E COLLE ROMITO NEI DUE SENSI DI MARCIA.
DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER OGGI È TUTTO, GRAZIE PER AVERCI SEGUITO, CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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