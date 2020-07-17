Viabilità Roma Regione Lazio del 17-07-2020 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 17 LUGLIO 2020 ORE 8.20 WILLIAMS TALARICO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE PER INCIDENTE IN COMPLANARE ALL’ALTEZZA PISANA
MENTRE IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA LA PRENESTINA E L’A24
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO
CODE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO
MENTRE IN VIA TIBURTINA CODE A TRATTI TRA SETTECAMINI ED IL GRANDE RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
SI RALLENTA SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE E PAVONA
INFINE A FORMIA SI RALLENTA SULLA VIA DOMIZIANA IN DIREZIONE SCAURI
DA WILLIAMS TALARICO E ASTRAL INFOMOBLITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ED ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral