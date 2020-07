Viabilità Roma Regione Lazio del 17-07-2020 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 17 LUGLIO 2020 ORE 20.15 FEDRICO DI LERNIA

INIZIAMO DALLA PONTINA, DOVE TROVIAMO CODE PER INCIDENTE TRA CASTEL ROMANO E aprilia IN DIREZIONE LATINA.

PROSEGUENDO SUL RACCORDO AL MOMENTO SI RALLENTA IN ESTERNA TRA PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD

CODE SU VIA DI PRATICA DA VIA DI CASTEL ROMANO A VIA DEL MARE E CODE ANCHE SULLA STESSA ALL’ALTEZZA DI POMEZIA

STESSA SITUAZIONE SULLA LITORANEA TRA LIDO DI OSTIA E ANZIO

CHIUDIAMO COI MEZZI PUBBLICI RICORDANO CHE DA OGGI FINO A DOMENICA 19 SULLA ROMA – LIDO IL SERVIZIO È SOSPESO DALLE 21:30 PER INTEVENTI DI MANUTENZIONE TRA LE STAZIONI DI ACILIA E COLOMBO, SARANNO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI

