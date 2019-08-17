Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2019 ore 08:30
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VIABILITÀ 17 AGOSTO 2019 ORE 08:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZONE GIUSEPPE CUTRUPI
SITUAZIONE TRANQUILLA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
SPOSTAMENTI AGEVOLATI ANCHE DAL FERMO DEI MEZZI CON PESO SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE CHE NON POTRANNO CIRCOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA NAZIONALE FINO ALLE 22.00 DI QUESTA SERA.
ANDIAMO SULLA PONTINA DOVE PROSEGUIRANNO FINO AL 3 SETTEMBRE PROSSIMO I LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI PROTEZIONE A CURA DI ANAS TRA I KM 10+562 E 109+200 SIA IN DIREZIONE ROMA CHE TERRACCINA; PERTANTO SONO PREVISTE CHIUSURE ALTERNATE DI UNA CORSIA DI MARCIA ALLA VOLTA, CON CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI SVINCOLI E DEVIAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE.
INFINE TRASPORTO FERROVIARIO, CIRCOLAZIOE RALLENTATA SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ ROMA – FIRENZE PER UN INONVENIENTE TECNICO ALL’ALTEZZA DI GALLESE. RITARDI FINO A 30 MINUTI.
PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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