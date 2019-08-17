Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2019 ore 09:30
Più informazioni su
VIABILITÀ 17 AGOSTO 2019 ORE 09:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZONE GIUSEPPE CUTRUPI
NESSUNA NOVITÀ DI RILIEVO RISPETTO AL PRECEDENTE AGGIORNAMENTO, IL TRAFFICOCONTINUA INFATTI A MANTENERSI REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
SPOSTAMENTI AGEVOLATI ANCHE DAL FERMO DEI MEZZI CON PESO SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE CHE NON POTRANNO CIRCOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA NAZIONALE FINO ALLE 22.00 DI QUESTA SERA.
ANDIAMO SULLA PONTINA DOVE PROSEGUIRANNO FINO AL 3 SETTEMBRE PROSSIMO I LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI PROTEZIONE A CURA DI ANAS TRA I KM 10+562 E 109+200 SIA IN DIREZIONE ROMA CHE TERRACCINA; PERTANTO SONO PREVISTE CHIUSURE ALTERNATE DI UNA CORSIA DI MARCIA ALLA VOLTA, CON CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI SVINCOLI E DEVIAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE.
INFINE TRASPORTO FERROVIARIO, PROSEGUONO I DISAGI SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ ROMA – FIRENZE, A CAUSA DI UN INONVENIENTE TECNICO ALL’ALTEZZA DI GALLESE, LA CIRCOLAZIONE E’ FORTEMENTE RALLENTATA CON RITARDI FINO A 60 MINUTI. RIPERCUSSIONI SULLA LINEA FL1 ORTE – ROMA – FIMICINO AEROPORTO DOVE SONO POSSIBILI RALLENTAMENTI O CANCELLAZIONI.
PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
Servizio fornito da Astral