Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 17 AGOSTO 2019 ORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZONE GIUSEPPE CUTRUPI
NESSUNA NOVITÀ DI RILIEVO RISPETTO AL PRECEDENTE AGGIORNAMENTO, IL TRAFFICO CONTINUA INFATTI A MANTENERSI NEL COMPLESSO REGOLARE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
Q2UALCHE PROBLEMA SULLA LITORANEA DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA CAMPO ASCOLANO E COLLE ROMITO NELLE DUE DIREZIONI.
CI SPOSTIAMO PIU’ A SUD A FORMIA DOVE ABBIAMO CODE IN VIA DOMIZIANA, VIA VITRUVIO E LUNGOMARE REPUBBLICA.
INFINE TRASPORTO FERROVIARIO, SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ ROMA – FIRENZE RISOLTO L’INCONVENIENTE TECNICO ALL’ALTEZZA DI GALLESE, LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA DUNQUE REGOLARE.
PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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