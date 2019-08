Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2019 ore 10:30

VIABILITÀ 17 AGOSTO 2019 ORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZONE GIUSEPPE CUTRUPI

NESSUNA NOVITÀ DI RILIEVO RISPETTO AL PRECEDENTE AGGIORNAMENTO, IL TRAFFICO CONTINUA INFATTI A MANTENERSI NEL COMPLESSO REGOLARE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

Q2UALCHE PROBLEMA SULLA LITORANEA DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA CAMPO ASCOLANO E COLLE ROMITO NELLE DUE DIREZIONI.

CI SPOSTIAMO PIU’ A SUD A FORMIA DOVE ABBIAMO CODE IN VIA DOMIZIANA, VIA VITRUVIO E LUNGOMARE REPUBBLICA.

INFINE TRASPORTO FERROVIARIO, SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ ROMA – FIRENZE RISOLTO L’INCONVENIENTE TECNICO ALL’ALTEZZA DI GALLESE, LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA DUNQUE REGOLARE.

PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE

