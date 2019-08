Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2019 ore 11:30

VIABILITÀ 17 AGOSTO 2019 ORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI

IN APERTURA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD, A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE TROVIAMO CODE TRA TORRENOVA E MONTE PORZIO CATONE IN DIREZIONE A1 MILANO-NAPOLI.

QUALCHE PROBLEMA ANCHE SULLA LITORANEA DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA CAMPO ASCOLANO E COLLE ROMITO NELLE DUE DIREZIONI.

CI SPOSTIAMO PIU’ A SUD A FORMIA DOVE ABBIAMO CODE IN VIA DOMIZIANA, VIA VITRUVIO E LUNGOMARE REPUBBLICA.

ANDIAMO SULLA PONTINA DOVE PROSEGUIRANNO FINO AL 3 SETTEMBRE PROSSIMO I LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI PROTEZIONE A CURA DI ANAS TRA I KM 10+562 E 109+200 SIA IN DIREZIONE ROMA CHE TERRACCINA; PERTANTO SONO PREVISTE CHIUSURE ALTERNATE DI UNA CORSIA DI MARCIA ALLA VOLTA, CON CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI SVINCOLI E DEVIAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE.

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA; FINO AL 19 AGOSTO PROSSIMO LA CIRCOLAZIONE RESTERÀ QUINDI INTERROTTA NELLA TRATTA SAN GIOVANNI – OTTAVIANO E VICEVERSA; SERVIZIO REGOLARE INVECE TRA ANAGNINA E SAN GIOVANNI E TRA BATTISTINI E OTTAVIANO.

