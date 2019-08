Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2019 ore 12:30

VIABILITÀ 17 AGOSTO 2019 ORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI

INIZIAMO SUBITO CON UN AGGIORNAMENTO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE SI SONO FORMATI 2 KM DI CODA TRA TORRENOVA E MONTE PORZIO CATONE IN DIREZIONE A1 MILANO-NAPOLI.

PER IL RESTO LA CIRCOLAZONE SI MANTIENE SCORREVOLE SULLE ALTRE PRINCIPALI STRADE E AUTSTRADE DELLA NOSTRA REGIONE.

RICORDIAMO IL FERMO DEI MEZZI CON PESO SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE CHE NON POTRANNO CIRCOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA NAZIONALE FINO ALLE 22.00 DI QUESTA SERA.

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA; FINO AL 19 AGOSTO PROSSIMO LA CIRCOLAZIONE RESTERÀ QUINDI INTERROTTA NELLA TRATTA SAN GIOVANNI – OTTAVIANO E VICEVERSA; SERVIZIO REGOLARE INVECE TRA ANAGNINA E SAN GIOVANNI E TRA BATTISTINI E OTTAVIANO.

