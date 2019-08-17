Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ 17 AGOSTO 2019 ORE 13:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZONE GIUSEPPE CUTRUPI
ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, E’ STATO RIMOSSO IL VEICOLO IN PANNE TRA TORRENOVA E MONTE PORZIO CATONE IN DIREZIONE A1 MILANO-NAPOLI, TRAFFICO REGOLARE.
RICORDIAMO ANCORA IL FERMO DEI MEZZI CON PESO SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE CHE NON POTRANNO CIRCOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA NAZIONALE FINO ALLE 22.00 DI QUESTA SERA.
ANDIAMO SULLA PONTINA DOVE PROSEGUIRANNO FINO AL 3 SETTEMBRE PROSSIMO I LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI PROTEZIONE A CURA DI ANAS TRA I KM 10+562 E 109+200 SIA IN DIREZIONE ROMA CHE TERRACCINA; PERTANTO SONO PREVISTE CHIUSURE ALTERNATE DI UNA CORSIA DI MARCIA ALLA VOLTA, CON CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI SVINCOLI E DEVIAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA SONO IN CORSO LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA; FINO AL 19 AGOSTO PROSSIMO LA CIRCOLAZIONE RESTERÀ QUINDI INTERROTTA NELLA TRATTA SAN GIOVANNI – OTTAVIANO E VICEVERSA; SERVIZIO REGOLARE INVECE TRA ANAGNINA E SAN GIOVANNI E TRA BATTISTINI E OTTAVIANO.
PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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