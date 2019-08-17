Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ 17 AGOSTO 2019 ORE 15:20 FEDERICO DI LERNIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SU VAI CASSIA CODE ALL’ALTEZZA DI VIA BRACCIANESE, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA
SULLA CRISTOFORO COLOMBO RALLENTAMENTI DA LIDO DI CASTEL FUSANO A VIA DI MALAFEDE
SULLA LITORANEA CODE A TRATTI DA CAMPO ASCOLANO A TORVAIANICA NEL DUE SENSI DI MARCIA
VIA APPIA DOMITIANA, RALLENTAMENTI TRA VIA FLACCA E VIA PALAZZO NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA LINEA FL2 ROMA-AVEZZANO, PER LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE E DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA
I TRENI SONO LIMITATI NELLE STAZIONI DI AVEZZANO, CARSOLI E TIVOLI
MENTRE.
LA CIRCOLAZIONE INTERROTTA, NELLA TRATTA CARSOLI-CASTEL MADAMA, E’ GARANTITA, DA BUS SOTITUTIVI
TERMINE DEI LAVORI E’ PREVISTO PER LA MEZZANOTTE DI DOMENICA 18 AGOSTO
IL TUTTI I DETTAGLI SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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