Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2019 ore 16:30

SU VIA PONTINA UN INCIDENTE PROVOCA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA FOSSIGNANO IN DIREZIONE ROMA

SUL RACCORDO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD IN INTERNA

SULLA LITORANEA RALLENTAMENTI SEMPRE PER TRAFFICO INTENZO DAL LIDO DI CASTEL FUSANO A MARINA DI ARDEA NEL DUE SENSI DI MARCIA

SULLA REGIONALE FLACCA ALTRI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA SANT AGOSTINO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E PIU AVANTI SEMPRE SULLA FLACCA CODE NEI PRESSI DI PORTO SALVO IN DIREZIONE FORMIA

PASSIAMO AGLI EVENTI:

RICORDIAMO INIZIA OGGI LA SECONDA EDIZIONE DEL SUMMER CARNIVAL A SABAUDIA ATTIVE LIMITAZIONI AL TRAFFICO DA PIAZZA DEL COMUNE A PIAZZA OBERDAN E INTERSEZIONI, DALLE 14.00 FINO A DOPO LA MEZZANOTTE

