Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2019 ore 17:30

PERMANGONO I RALLENTAMENTI SU VIA PONTINA DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DI VIA FOSSIGNANO IN DIREZIONE ROMA

SULLA LITORANEA RALLENTAMENTI, SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO, DAL LIDO DI CASTEL FUSANO A MARINA DI ARDEA NEL DUE SENSI DI MARCIA

SULLA REGIONALE FLACCA DA PROSEGUONO I RALLENTAMENTI TRA GAETA E FORMIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SEGNALIAMO SULLA VALLE DEL LIRI PER INCIDENTE AL KM 70 CIRCA IN LOCALITÀ FONTANA LIRI CODE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO

PROSEGUONO I LAVORI DI POTENZIAMENTO DELL’INFRASTRUTTURA

FINO A SABATO 1° SETTEMBRE SONO INTERROTTE LE TRATTE

SULLE LINEE FL6 ROMA-CASSINO TRA CIAMPINO E COLLEFERRO

ED FL4 ROMA-ALBANO TRA CIAMPINO E ALBANO

IL COLLEGAMENTO TRA LE STAZIONI, SULLE TRATTE INTERESSATE DAI LAVORI,

E’ GARANTITO DA UN SERVIZIO DI BUS SOTITUTIVI

PASSIAMO ORA AGLI EVENTI:

RICORDIAMO CHE A CASTEL DI TORA DALLE ORE 19 INIZIA LA QUATTORDICESIMA EDIZIONE DI MANGIANDO SOTTO LE STELLE. ATTIVI DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA DA VIA PIANA A PIAZZA UMBERTO I, FINO A DOPO LA MEZZANOTTE

