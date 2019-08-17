Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ 17 AGOSTO 2019 ORE 17:20 FEDERICO DI LERNIA
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PERMANGONO I RALLENTAMENTI SU VIA PONTINA DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DI VIA FOSSIGNANO IN DIREZIONE ROMA
SULLA LITORANEA RALLENTAMENTI, SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO, DAL LIDO DI CASTEL FUSANO A MARINA DI ARDEA NEL DUE SENSI DI MARCIA
SULLA REGIONALE FLACCA DA PROSEGUONO I RALLENTAMENTI TRA GAETA E FORMIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SEGNALIAMO SULLA VALLE DEL LIRI PER INCIDENTE AL KM 70 CIRCA IN LOCALITÀ FONTANA LIRI CODE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
PROSEGUONO I LAVORI DI POTENZIAMENTO DELL’INFRASTRUTTURA
FINO A SABATO 1° SETTEMBRE SONO INTERROTTE LE TRATTE
SULLE LINEE FL6 ROMA-CASSINO TRA CIAMPINO E COLLEFERRO
ED FL4 ROMA-ALBANO TRA CIAMPINO E ALBANO
IL COLLEGAMENTO TRA LE STAZIONI, SULLE TRATTE INTERESSATE DAI LAVORI,
E’ GARANTITO DA UN SERVIZIO DI BUS SOTITUTIVI
PASSIAMO ORA AGLI EVENTI:
RICORDIAMO CHE A CASTEL DI TORA DALLE ORE 19 INIZIA LA QUATTORDICESIMA EDIZIONE DI MANGIANDO SOTTO LE STELLE. ATTIVI DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA DA VIA PIANA A PIAZZA UMBERTO I, FINO A DOPO LA MEZZANOTTE
DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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