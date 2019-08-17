Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ 17 AGOSTO 2019 ORE 18:20 FEDERICO DI LERNIA
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA VALLE DEL LIRI PER INCIDENTE AL KM 70 CIRCA IN LOCALITÀ FONTANA LIRI CODE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA
SULLA CRISTOFORO COLOMBO CODE A TRATTI ALTEZZA INFERNETTO RIDEZIONE EUR E PIU AVANTI SEMPRE RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI MEZZOCAMMINO SEMPRE DIREZIONE EUR
SULLA LITORANEA PERMANGONO RALLENTAMENTI, SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO, DAL LIDO DI CASTEL FUSANO A MARINA DI ARDEA NEL DUE SENSI DI MARCIA
TROVIAMO RALLENTAMENTI ANCHE SU VIA ARDEATINA SEMPRE DA MARINA DI ARDEA AD ANZIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
ANCHE SUL LUNGOMARE DI LATINA RALLENTAMENTI TRA BORGO GRAPPA E CAPO PORTIERE NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA REGIONALE FLACCA CODE IN AUMENTO TRA GAETA E FORMIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA FL2 ROMA-AVEZZANO, PROSEGUONO I LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE E DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA
I TRENI DUNQUE, SONO LIMITATI NELLE STAZIONI DI AVEZZANO, CARSOLI E TIVOLI
MENTRE
LA CIRCOLAZIONE INTERROTTA, NELLA TRATTA CARSOLI-CASTEL MADAMA, E’ GARANTITA, DA BUS SOTITUTIVI
TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER LA MEZZANOTTE DI DOMENICA 18 AGOSTO
DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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