Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2019 ore 18:30

SULLA VALLE DEL LIRI PER INCIDENTE AL KM 70 CIRCA IN LOCALITÀ FONTANA LIRI CODE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA

SULLA CRISTOFORO COLOMBO CODE A TRATTI ALTEZZA INFERNETTO RIDEZIONE EUR E PIU AVANTI SEMPRE RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI MEZZOCAMMINO SEMPRE DIREZIONE EUR

SULLA LITORANEA PERMANGONO RALLENTAMENTI, SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO, DAL LIDO DI CASTEL FUSANO A MARINA DI ARDEA NEL DUE SENSI DI MARCIA

TROVIAMO RALLENTAMENTI ANCHE SU VIA ARDEATINA SEMPRE DA MARINA DI ARDEA AD ANZIO NEI DUE SENSI DI MARCIA

ANCHE SUL LUNGOMARE DI LATINA RALLENTAMENTI TRA BORGO GRAPPA E CAPO PORTIERE NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA REGIONALE FLACCA CODE IN AUMENTO TRA GAETA E FORMIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA FL2 ROMA-AVEZZANO, PROSEGUONO I LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE E DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA

I TRENI DUNQUE, SONO LIMITATI NELLE STAZIONI DI AVEZZANO, CARSOLI E TIVOLI

MENTRE

LA CIRCOLAZIONE INTERROTTA, NELLA TRATTA CARSOLI-CASTEL MADAMA, E’ GARANTITA, DA BUS SOTITUTIVI

TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER LA MEZZANOTTE DI DOMENICA 18 AGOSTO

