Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2019 ore 19:30

VIABILITÀ 17 AGOSTO 2019 ORE 19:20 FEDERICO DI LERNIA

SULLA VALLE DEL LIRI RISOLTO INCIDENTE IN LOCALITÀ FONTANA LIRI

PERMANCONO RALLENTAMENTI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA

SULLA CRISTOFORO COLOMBO CODE A TRATTI DA INTERNETTO AD ACILIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SULLA LITORANEA TRAFFICO IN AUMENTO DAL LIDO DI CASTEL FUSANO A MARINA DI ARDEA NEL DUE SENSI DI MARCIA

TROVIAMO RALLENTAMENTI ANCHE SU VIA ARDEATINA SEMPRE DA MARINA DI ARDEA AD ANZIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

ANCHE SUL LUNGOMARE DI LATINA RALLENTAMENTI TRA BORGO GRAPPA E CAPO PORTIERE NEI DUE SENSI

SU VIA TERRACINA TRAFFICO IN AUMENTO TRA SAN FELICE CIRCEO E TERRACINA NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA REGIONALE FLACCA CODE IN AUMENTO TRA SPERLONGA E FORMIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA SONO IN CORSO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA; FINO A LUNEDI 19 AGOSTO LA CIRCOLAZIONE RESTERÀ QUINDI INTERROTTA NELLA TRATTA

SAN GIOVANNI – OTTAVIANO E VICEVERSA. IL COLLEGAMENTO TRA LE STAZIONI, COME SEMPRE, SARA’ GARANTITO DA NAVETTE BUS

RICORDIAMO CHE A CASTEL DI TORA DALLE ORE 19 INIZIA LA QUATTORDICESIMA EDIZIONE DI MANGIANDO SOTTO LE STELLE. ATTIVI DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA DA VIA PIANA A PIAZZA UMBERTO I, FINO A DOPO LA MEZZANOTTE

