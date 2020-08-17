Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2020 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 17 AGOSTO 2020 ORE 7.20 ARIANNA CAROCCI
BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, LA CIRCOLAZIONE RISULTA INFATTI SCORREVOLE SULL’INTERA RETE VIARIA DEL TERRITORIO.
DIAMO ALLORA UNO SGUARDO AI CANTIERI
A MENTANA PARTONO OGGI E PROSEGUIRANNO FINO AL PROSSIMO 30 SETTEMBRE I LAVORI DI BONIFICA ALLA RETE IDRICA. PER AGEVOLARE GLI INTERVENTI, IN FASCIA ORARIA 7:30-19:00, SONO ISTITUITI I DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA IN VIA MOSCATELLI E DISPOSTA L’INVERSIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA IN VIA LODI E STRADE LIMITROFE. PREVISTE, INOLTRE, DEVIAZIONI DI PERCORSO PER I BUS DELLA ZONA.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA SONO IN CORSO LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA NELLA STAZIONE DI EUR FERMI. LA CIRCOLAZIONE È DUNQUE INTERROTTA TRA EUR MAGLIANA E LAURENTINA E I TRENI SONO SOSTITUITI DALLA LINEA BUS DENOMINATA MB4. SERVIZIO REGOLARE TRA EUR MAGLIANA E REBIBBIA/IONIO.
PER ORA DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, A PIÙ TARDI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE.
Servizio fornito da Astral