Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2020 ore 09:15

TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

QUALCHE RALLENTAMENTO SOLO NEL COMUNE DI FORMIA IN VIA DOMITIANA E SULLA VIA APPIA LATO NAPOLI.

PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA ROMA-ANCONA CIRCOLAZIONE RALLENTATA PER UN GUASTO A UN PASSAGGIO A LIVELLO TRA FOSSATO DI VICO E FABRIANO. RITARDI FINO A 60 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.

TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE

RICORDIAMO CHE SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA SONO IN CORSO LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA NELLA STAZIONE DI EUR FERMI. LA CIRCOLAZIONE È DUNQUE INTERROTTA TRA EUR MAGLIANA E LAURENTINA E I TRENI SONO SOSTITUITI DA BUS DENOMINATI MB4. SERVIZIO REGOLARE TRA EUR MAGLIANA E REBIBBIA/IONIO.

ED INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, IL MINISTERO DELLA SALUTE HA EMANATO UNA NUOVA ORDINANZA CHE PREVEDE L’OBBLIGO DI MASCHERINA ANCHE ALL’APERTO DALLE 18:00 ALLE 6:00 E LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DEL BALLO CHE ABBIANO LUOGO IN DISCOTECHE E IN OGNI ALTRO SPAZIO APERTO AL PUBBLICO.

