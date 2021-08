Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2021 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 17 AGOSTO 20217 15:20 – FLAVIA DONDOLINI

CIRCOLAZIONE SCORREVOLO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE AD ECCEZIONE DI INCOLONNAMENTI SU VIA ACQUA ACETOSA OSTIENSE

A CAUSA DELLA MOMENTANEA CHIUSURA NELLE DUE DIREZIONI TRA VIA LAURENTINA E VIALE ITALO CALVINO AVVENUTA IN SEGUITO AD UN INCENDIO .

E’ ANCORA IN CORSO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

NEL REATINO

SULLA SALARIA RIPERTO PARZIALMENTE CON DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE IL TRATTO TRA CITTADUCALE E NUCLEO INDUSTRAILE DI RIETI PER I MEZZI FINO A 3,5 TONNELLATE. RESTA CHIUSO IL TRANSITO NELLE DUE DIREZIONI PER I MEZZI SUPERIORI ALLE 3,5 TONNELLATE, ATTIVE DEVIAZIONI DI PERCORSO

TRASPORTO PUBBLICO

SERVIZIO INTERROTTO E SOSTITUITO DA BUS PER LE LINEEE TRAM 3 E 8 A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO

