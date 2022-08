Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2022 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 17 AGOSTO 2022 ORE 7.20 CLAUDIO VELOCCIA

PERCORRENDO LA STRADA PROVINCIALE PALOMBARESE SI STA IN CODA A PONTE DELLE TAVOLE TRA VIA FORMELLO E VIA DEI TRE PINI NEI DUE SENSI DI MARCIA

CI SPOSTIAMO A LADISPOLI RALLENTAMENTI IN VIA FONTANA MORELLA TRA LARGO ROMA E VIA AURELIA DIREZIONE CERVETERI

MENTRE A NETTUNO SI RALLENTA SULLA PROVINCIALE VIA NETTUNO VELLETRI, IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA CADOLINO DIREZIONE MARE

MENTRE A TOR SAN LORENZO SI STA IN CODA SULLA PRINCIPALE VIA LAURENTINA TRA VIA DEGLI ERMELLINI E VIA DEL PETTIROSSO DIREZIONE ANZIO

PER IL TRAPSORTO PUBBLICO

SULLA METROMARE SONO SOSPESI I LAVORI NOTTURNI TRA OSTIA ANTICA E COLOMBO, IL SERVIZIO È DUNQUE REGOLARE; LE OPERAZIONI RIPRENDERANNO IL 5 SETTEMBRE. MENTRE DAL 22 AGOSTO AL 2 SETTEMBRE, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, SARANNO ATTIVI LAVORI IN FASCIA DIURNA CHE, TUTTAVIA, NON COMPORTERANNO MODIFICHE AL SERVIZIO.

