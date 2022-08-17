Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2022 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 17 AGOSTO 2022 ORE 8.20 CLAUDIO VELOCCIA
PERCORRENDO IL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA ALTEZZA PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST
UN CANTIERE ATTIVO SULLA STATALE CASSIA BIS RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA GRANDE RACCORDO ANULARE DIREZIONE VITERBO
PERCORRENDO VIA FLAMINIA RALLENTAMENTI A CASTELNUOBO DI PORTO TRA VIA FONTANA DEL GIGLIO E VIA ALDO MORO DIREZIONE ROMA
A MAZZANO ROMANO SULLA PROVINCIALE MAZZANO – SETTEVENE, SI RALLENTA ALTEZZA VIA DELLE PRATA NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE A SACROFANO RALLENTAMENTI SULLA PRINCIPALE SACROFANO CASSIA TRA VIA DALMAZIA E VIA FABRIZIO QUATTROCCHI
DA CLAUDIO VELOCCIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE
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