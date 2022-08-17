Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2022 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 17 AGOSTO 2022 ORE 18:20 VALERIA VERNINI
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SI STA IN CODA SULLA COMPLANARE DELLA ROMA FIUMICINO SU RAMPA D’IMMISSIONE AL RACCORDO IN ESTERNA
MENTRE CODE PER INCIDENTE SU VIA DI PRATICA TRA VIA DI CASTEL ROMANO E VILLAGGIO AZZURRO NELLE DUE DIREZIONI
SEMPRE PER INCIDENTE CODE SULLA VIA DEL MARE ALTEZZA BORGO SANTA RITA DIREZIONE POMEZIA
INCOLONNAMENTI SU VIA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI
SITUAZIONE ANALOGA CON CODE SU VIA AURELIA ALTEZZA PALIDORO DIREZIONE ROMA
SPOSTIAMOCI A TIVOLI, SI STA IN CODA SU VIA TIBURTINA TRA TIVOLI TER,E E VILLALBA NEI DU ESENSI DI MARCIA
DA VALERIA VERNINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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