Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2019 ore 07:30

VIABILITÀ 16 SETTEMBRE 2019 ORE 07:20 MARCO CILUFFO

BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

ANDIAMO SUBITO SUL RACCORDO

IN CARREGGIATA INTERNA SEGNALIAMO RALLENTAMENTI TRA IL TRATTO URBANO A24 E LAURENTINA

MENTRE IN ESTERNA CODE TRA CASILINA E USCITA SAN BASILIO

CODE A TRATTI E RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 NEL TRATTO TRA TOR CERVARA E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO

CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA DOVE STROVIAMO TRAFFICO RALLENTATO TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE ROMA

MENTRE IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE IN DIREZIONE ROMA

SU VIA FLAMINIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI MALBORGHETTO IN DIREZIONE LABARO

MENTRE SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE ROMA

PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE

FINO al 7 dicembre l’ultima corsa nella tratta

Castro Pretorio-Laurentina sarà alle ore 21, ora in cui partiranno gli ultimi treni che effettuano le corse complete dai capolinea: Ionio/Rebibbia-Laurentina e viceversa. Dalle 21 e sino a fine servizio, sarà attiva la linea di bus sostitutivi denominata MB. Il servizio nella tratta Castro Pretorio-Rebibbia e Castro Pretorio-Ionio, resterà regolare anche dopo le 21.

MENTRE SULLA METRO A

Servizio non attivo e sostituito da bus nella tratta

Cornelia – Battistini

PER guasto tecnico RICOTRDIAMO CHE LA STAZIONE BARBERINI SARA’ ANCORA CHIUSA

DA MARCO CILUFFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral