Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ 16 SETTEMBRE 2019 ORE 08:05 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
ANDIAMO SUBITO SUL RACCORDO
IN CARREGGIATA INTERNA SEGNALIAMO RALLENTAMENTI TRA CASILINA E LAURENTINA
MENTRE IN ESTERNA CODE TRA ANAGNINA E NOMENTANA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA NEL TRATTO SETTECAMINI E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO
CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA DOVE STROVIAMO TRAFFICO RALLENTATO TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
MENTRE IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE IN DIREZIONE ROMA
SULLA FLAMINIA SI STA IN CODA DAL RACCORDO FINO A VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE DEL CENTRO
INTENSA LA CIRCOLAZIONE ANCHE SULLA PONTINA, TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA SPINACETO E IL RACCORDO IN DIREZIONE EUR CENTRO
ANCHE SULLA CASILINA SI PROCEDE INCOLONNATI TRA BORGHESIANA E TORRENOVA IN DIREZIONE RACCORDO
MENTRE CHIUDIAMO SULLA Via Palombarese, code per traffico intenso tra Via di Marco Simone e la Nomentana Bis in direzione Nomentana
TRASPORTO PUBBLICO
DISAGI SULLA METRO A CIRCOLAZIONE SOSPESA E SOSTITUITO DA BUS NELla tratta Cornelia – Battistini PER guasto tecnico
DA MARCO CILUFFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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