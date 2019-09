Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2019 ore 08:15

VIABILITÀ 16 SETTEMBRE 2019 ORE 08:05 MARCO CILUFFO

BUONGIORNO BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

ANDIAMO SUBITO SUL RACCORDO

IN CARREGGIATA INTERNA SEGNALIAMO RALLENTAMENTI TRA CASILINA E LAURENTINA

MENTRE IN ESTERNA CODE TRA ANAGNINA E NOMENTANA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA NEL TRATTO SETTECAMINI E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO

CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA DOVE STROVIAMO TRAFFICO RALLENTATO TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

MENTRE IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE IN DIREZIONE ROMA

SULLA FLAMINIA SI STA IN CODA DAL RACCORDO FINO A VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE DEL CENTRO

INTENSA LA CIRCOLAZIONE ANCHE SULLA PONTINA, TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA SPINACETO E IL RACCORDO IN DIREZIONE EUR CENTRO

ANCHE SULLA CASILINA SI PROCEDE INCOLONNATI TRA BORGHESIANA E TORRENOVA IN DIREZIONE RACCORDO

MENTRE CHIUDIAMO SULLA Via Palombarese, code per traffico intenso tra Via di Marco Simone e la Nomentana Bis in direzione Nomentana

TRASPORTO PUBBLICO

DISAGI SULLA METRO A CIRCOLAZIONE SOSPESA E SOSTITUITO DA BUS NELla tratta Cornelia – Battistini PER guasto tecnico

DA MARCO CILUFFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

