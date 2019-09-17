Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ 16 SETTEMBRE 2019 ORE 08:35 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
ANDIAMO SUBITO SUL RACCORDO
IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA USCITA LA PISANA E CASILINA E TIBURTINA E NOMENTANA
MENTRE IN ESTERNA CODE TRA ROMA FIUMICINO E PONTINA E NEL TRATTO ANAGNINA E NOMENTANA E CODE ALTEZZA TRATTO URBANO A24 IN DIREZIONE VIA TIBURTINA PER UN INCIDENTE
RIMANIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA PER UN INCIDENTE NEL TRATTO SETTECAMINI E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO E CODE RA TOR CERVARA E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST ULTIMO
CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA DOVE STROVIAMO TRAFFICO RALLENTATO TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
MENTRE IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE IN DIREZIONE ROMA
INTENSA LA CIRCOLAZIONE ANCHE SULLA PONTINA, TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA CASTEL DI DECIMA E IL RACCORDO IN DIREZIONE EUR CENTRO
ANCHE SULLA CASILINA SI PROCEDE INCOLONNATI TRA BORGHESIANA E TORRENOVA IN DIREZIONE RACCORDO
MENTRE CHIUDIAMO SULLA Via Palombarese, code per traffico intenso tra Via di Marco Simone e la Nomentana Bis in direzione Nomentana
TRASPORTO PUBBLICO
DISAGI SULLA METRO A CIRCOLAZIONE SOSPESA E SOSTITUITO DA BUS NELla tratta Cornelia – Battistini PER guasto tecnico
DA MARCO CILUFFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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