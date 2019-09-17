Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ 16 SETTEMBRE 2019 ORE 09:35 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
ANDIAMO SUBITO SUL RACCORDO
IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA USCITA LABARO E APPIA
E NEL TRATTO CASILINA E ARDEATINA
MENTRE IN ESTERNA CODE TRA LA PISANA E APPIA E NEL TRATTO ANAGNINA E NOMENTANA E CODE ALTEZZA TRATTO URBANO A24 IN DIREZIONE VIA TIBURTINA PER UN INCIDENTE E SEMPRE PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA TRA LABARO E FLAMINIA
RIMANIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA PER UN INCIDENTE NEL TRATTO SETTECAMINI E INNESTO RACCORDO
SULL AUTOSTRADA A12 Roma – Civitavecchia code PER UN INCIDENTE tra Cerveteri- Torrimpietra IN DIREZIONE Roma
SULLA CASSIA PERSISTE TRAFFICO RALLENTATO TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
MENTRE IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE IN DIREZIONE ROMA
INTENSA LA CIRCOLAZIONE ANCHE SULLA PONTINA NEL TRATTO CASTEL DI DECIMA E IL RACCORDO IN DIREZIONE EUR CENTRO
E PER LAVORI SI STA INCOLLONATI TRA CAMPOVERDE E APRILIA IN DIREZIONE POMEZIA
MENTRE CHIUDIAMO SULLA Via Palombarese, code per traffico intenso tra Via di Marco Simone e la Nomentana Bis in direzione Nomentana
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
CIRCOLAZIONE RIATTIVATA SULL INTERA TRATTA DELLA METRO A, DOVUTO A UN GUASTO ELETTRICO POSSIBILI RESIDUI RITARDI
MENTRE DISAGI PER LA METRO B
ULTIMA CORSA NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA SARÀ ALLE ORE 21,00.A PARTIRE DALLE 21,00, SARÀ ATTIVA LA LINEA DI BUS SOSTITUTIVI DENOMINATA MB.IL SERVIZIO NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-REBIBBIA E CASTRO PRETORIO-IONIO, RESTERÀ REGOLARE
DA MARCO CILUFFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO NOTIZIARIO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO , ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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