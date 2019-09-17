Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 16 SETTEMBRE 2019 ORE 10:20 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
ANDIAMO SUBITO SUL RACCORDO
IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA CASILINA E APPIA E TRA USCITA BUFALOTTA E NOMENTANA
MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN CODA PER UN INCIDENTE TRA LABARO E FLAMINIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA RACCORDO E INNESTO TANGENZIALE EST IN DIREZIONE ROMA
MENTRE SULLA CASSIA TRAFFICO TRA OLGIATRA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA FLAMINIA RALLENTAMENTI TRA MALBORGHETTO E CIMITERO FLAMINIO IN DIREZIONE ROMA
SULLA PONTINA RALLENTAMENTI PER LAVORI TRA CAMPOVERDE E APRILIA IN DIREZIONE POMEZIA E SEMPRE AD APRILIA RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIA DEL GENIO CIVILE
IN ENTRAMBI I SENSI
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
CIRCOLAZIONE RIATTIVATA SULL INTERA TRATTA DELLA METRO A, DOVUTO A UN PRECEDENTE GUASTO ELETTRICO POSSIBILI RESIDUI RITARDI
Linea Termini Centocelle servizio momentaneamente sospeso causa incidente tra veicoli privati in via Casilina altezza fermata Berardi
Possibile utilizzare linea 105
DA MARCO CILUFFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO NOTIZIARIO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO , ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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