Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2019 ore 10:30

VIABILITÀ 16 SETTEMBRE 2019 ORE 10:20 MARCO CILUFFO

BUONGIORNO BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L'INFOMOBILITA' DELLA REGIONE LAZIO

ANDIAMO SUBITO SUL RACCORDO

IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA CASILINA E APPIA E TRA USCITA BUFALOTTA E NOMENTANA

MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN CODA PER UN INCIDENTE TRA LABARO E FLAMINIA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA RACCORDO E INNESTO TANGENZIALE EST IN DIREZIONE ROMA

MENTRE SULLA CASSIA TRAFFICO TRA OLGIATRA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA FLAMINIA RALLENTAMENTI TRA MALBORGHETTO E CIMITERO FLAMINIO IN DIREZIONE ROMA

SULLA PONTINA RALLENTAMENTI PER LAVORI TRA CAMPOVERDE E APRILIA IN DIREZIONE POMEZIA E SEMPRE AD APRILIA RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIA DEL GENIO CIVILE

IN ENTRAMBI I SENSI

PER IL TRASPORTO PUBBLICO

CIRCOLAZIONE RIATTIVATA SULL INTERA TRATTA DELLA METRO A, DOVUTO A UN PRECEDENTE GUASTO ELETTRICO POSSIBILI RESIDUI RITARDI

Linea Termini Centocelle servizio momentaneamente sospeso causa incidente tra veicoli privati in via Casilina altezza fermata Berardi

Possibile utilizzare linea 105

DA MARCO CILUFFO PER IL MOMENTO E' TUTTO AL PROSSIMO NOTIZIARIO CON L'INFOMOBILITA' DELLA REGIONE LAZIO

