Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 16 SETTEMBRE 2019 ORE 11:20 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
ANDIAMO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E CASSIA PER UN PRECEDENTE INCIDENTE
MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA PRENESTINA E APPIA
SULLA VIA APPIA SI STA INCOLLONNATI TRA AEROPORTO CIAMPINO E RACCORDO IN DIREZIONE ROMA CENTRO
PERMANE TRAFFICO SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA FLAMINIA RALLENTAMENTI TRA MALBORGHETTO E CIMITERO FLAMINIO IN DIREZIONE PRIMA PORTA
SULLA PONTINA RALLENTAMENTI PER LAVORI TRA CAMPOVERDE E APRILIA IN DIREZIONE POMEZIA E SEMPRE AD APRILIA RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIA DEL GENIO CIVILE
IN ENTRAMBI I SENSI
CI SPOSTIAMO A POMEZIA DOVE C’E’ MOLTO TRAFFICO SU VIA DEL MARE E VIA DEI CASTELLI ROMANI NEI DUE SENSI DI MARCIA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
Linea Termini Centocelle servizio momentaneamente sospeso causa incidente tra veicoli privati in via Casilina altezza fermata Berardi
Possibile utilizzare linea 105
MENTRE DISAGI PER LA METRO B ULTIMA CORSA NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA SARÀ ALLE ORE 21,00.
A PARTIRE DALLE 21,00, SARÀ ATTIVA LA LINEA DI BUS SOSTITUTIVI DENOMINATA MB.
IL SERVIZIO NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-REBIBBIA E CASTRO PRETORIO-IONIO, RESTERÀ REGOLARE
DA MARCO CILUFFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO NOTIZIARIO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO , ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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