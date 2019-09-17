Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 16 SETTEMBRE 2019 ORE 12:20 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
ANDIAMO SUL RACCORDO IN ESTERNA TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E CASSIA
MENTRE IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VIA APPIA
ANDIAMO SULLA FLAMINIA CODE E RALLENTAMENTI TRA LOCALITA MALBORGHETTO E CIMITERO FLAMINIO NEI DUE SENSI
PERMANE TRAFFICO SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA IN DIREZIONE LA GIUSTINIANA
MENTRE TROVIAMO RALLENTAMENTI SULLA VIA CASILINA TRA BORGATA FINIOCCHIO E TORRENOVA NELLE DUE DIREZIONI
SULLA PONTINA RALLENTAMENTI PER LAVORI TRA CAMPOVERDE E APRILIA IN DIREZIONE POMEZIA
CI SPOSTIAMO A POMEZIA DOVE C’E’ MOLTO TRAFFICO SU VIA DEL MARE E VIA DEI CASTELLI ROMANI NEI DUE SENSI DI MARCIA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
DISAGI PER LA METRO B ULTIMA CORSA NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA SARÀ ALLE ORE 21,00.
A PARTIRE DALLE 21:00 SARÀ ATTIVA LA LINEA DI BUS IN SOSTITUZIONE DENOMINATA MB.
IL SERVIZIO NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-REBIBBIA E CASTRO PRETORIO-IONIO, RESTERÀ REGOLARE
CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO MARITTIMO
IN occasione della Festività di Santa Candida le corse LAZIOMAR subiranno VARIAZIONI, PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE IL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.
DA MARCO CILUFFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO NOTIZIARIO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO , ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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