Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2019 ore 12:30

VIABILITÀ 16 SETTEMBRE 2019 ORE 12:20 MARCO CILUFFO

BUONGIORNO BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

ANDIAMO SUL RACCORDO IN ESTERNA TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E CASSIA

MENTRE IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VIA APPIA

ANDIAMO SULLA FLAMINIA CODE E RALLENTAMENTI TRA LOCALITA MALBORGHETTO E CIMITERO FLAMINIO NEI DUE SENSI

PERMANE TRAFFICO SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA IN DIREZIONE LA GIUSTINIANA

MENTRE TROVIAMO RALLENTAMENTI SULLA VIA CASILINA TRA BORGATA FINIOCCHIO E TORRENOVA NELLE DUE DIREZIONI

SULLA PONTINA RALLENTAMENTI PER LAVORI TRA CAMPOVERDE E APRILIA IN DIREZIONE POMEZIA

CI SPOSTIAMO A POMEZIA DOVE C’E’ MOLTO TRAFFICO SU VIA DEL MARE E VIA DEI CASTELLI ROMANI NEI DUE SENSI DI MARCIA

PER IL TRASPORTO PUBBLICO

DISAGI PER LA METRO B ULTIMA CORSA NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA SARÀ ALLE ORE 21,00.

A PARTIRE DALLE 21:00 SARÀ ATTIVA LA LINEA DI BUS IN SOSTITUZIONE DENOMINATA MB.

IL SERVIZIO NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-REBIBBIA E CASTRO PRETORIO-IONIO, RESTERÀ REGOLARE

CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO MARITTIMO

IN occasione della Festività di Santa Candida le corse LAZIOMAR subiranno VARIAZIONI, PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE IL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.

DA MARCO CILUFFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO NOTIZIARIO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO , ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral