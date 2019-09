Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2019 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 17 SETTEMBRE 2019 ORE 15:20 GIANGUIDO LOMBARDI

ATTENZIONE SULLA ROMA FIUMICINO: A CAUSA DI UN INCENDIO AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO TRA L’AEROPORTO LEONARDO DA VINCI E VIA DEL CARAVAGGIO IN DIREZIONE ROMA:

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE PER SEGNALARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE ARDEATINA E APPIA;

RALLENTAMENTI ANCHE SULLA CASILINA, TRA IL RACCORDO E LA BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA; SULLA STESSA CASILINA RICORDIAMO CHE A SEGUITO DI VERIFICHE TECNICHE RESTA CHIUSO IL TRATTO LATERALE ALL’ALTEZZA DELLA FERMATA DELLA METRO A GROTTE CELONI IN DIREZIONE ROMA;

