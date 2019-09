Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2019 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 17 SETTEMBRE 2019 ORE 16:20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;

NUOVI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE ARDEATINA E APPIA; IN INTERNA TRA NOMENTANA E ROMA TERAMO;

SULLA STESSA ROMA TERAMO INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO, ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA IN USCITA DALLA CITTA’;

CI SPOSTIAMO SULLA FLAMINIA, DOVE PER LAVORI IN CORSO NEI PRESSI DI PRIMA PORTA IL TRAFFICO E’ RALLENTATO ALL’ALTEZZA DEL CIMITERO FLAMINIO NELLE DUE DIREZIONI;

E SEMPRE NELL’AMBITO DEI CANTIERI ATTIVI, SULLA STRADA PROVINCIALE ORTELLA SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE DA PARTE DI ASTRAL SPA; GLI INTERVENTI SI SVOLGONO DAL KM 0+000 AL KM 9+100 IN FASCIA ORARIA TRA LE 7 E LE 18, CON LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 Km/h; TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL PROSSIMO 20 SETTEMBRE.

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI

