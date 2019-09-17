Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 17 SETTEMBRE 2019 ORE 17.05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO, IL TRAFFICO E’ IN PROGRESSIVO AUMENTO SULLA RETE VIARIA, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA;
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA ANCHE IN INTERNA, QUI TRA FLAMINIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E ROMA TERAMO;
SULLA STESSA ROMA TERAMO INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO, TRA VIA FIORENTINI E TOR CERVARA IN USCITA DALLA CITTA’;
CI SPOSTIAMO SULLA FLAMINIA, DOVE PER LAVORI IN CORSO NEI PRESSI DI PRIMA PORTA IL TRAFFICO E’ RALLENTATO ALL’ALTEZZA DEL CIMITERO FLAMINIO IN DIREZIONE CASTELNUOVO DI PORTO;
PIU’ A SUD CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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